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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:17

В Кемерове несколько часов не будут работать светофоры на двух перекрестках

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 16 февраля, в Кемерове не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом предупредили в администрации города.

С 13.00 до 15.00 отключат светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Рукавишникова, а с 13.00 до 16.00 - на пересечении улиц Базовая и Камышинская. Перебои связаны с отключением электроэнергии на время ремонтных работ.

Жителей Кемерова попросили быть внимательными на дорогах и временно руководствоваться правилами для нерегулируемых перекрестков.