Лучшие друзья девушек: эксперты РСХБ оценили перспективы мирового рынка алмазов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

На динамику цен на алмазы в 2022 году повлияли несколько факторов. Во-первых, наращивание запасов со стороны индустрии в конце 2021 года в надежде на более стремительный рост цен и спрос на фоне восстановления мировой экономики после пандемийного 2020 года. Во-вторых, ужесточение денежно-кредитных условий и смена потребительских предпочтений в течение всего 2022 года. В-третьих, изменение отношения к синтетическим камням. Если раньше клиенты не готовы были покупать искусственно выращенные алмазы, то сейчас «лабораторные» изделия благодаря относительной дешевизне и качеству стали серьезными конкурентами натуральным камням.

Перспективы мирового рынка алмазов в 2023 году оцениваются достаточно осторожно. Первый цикл продаж текущего года лидера индустрии - компании De Beers - оказался весьма неоднозначным. Компания реализовала продукцию на общую сумму 450 млн $ - это на 8% выше декабрьского цикла продаж, однако в 1,5 раза ниже результатов годичной давности. Дальнейшая стабилизация и рост рынка будут зависеть от восстановления спроса со стороны крупнейшего потребителя продукции - Китая. Тем не менее, растущий спрос на искусственные алмазы вызывает уже серьезные опасения даже лидеров индустрии.

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