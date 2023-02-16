МегаФон ускорил сеть 4G в одном из крупных городов Кузбасса

Фото: архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

Связисты расширили емкость действующей сети связи за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Это означает, что теперь базовые станции оператора быстрее обслуживают тысячи запросов активных онлайн-пользователей и при этом равномерно распределяют нагрузку на сеть. Модернизация объектов связи обеспечивает стабильную работу устройств в сети 4G, звонки в VoLTE, общение в мессенджерах и социальных сетях.

- МегаФон продолжает комплексную модернизацию телеком-инфраструктуры Кузбасса. Улучшения на сети теперь прошли в одном из густонаселенных городов региона - Прокопьевске. Здесь мы фиксируем схожие и для других областных агломераций тренды - растущую потребность в онлайн-ресурсах. Мобильный трафик каждый год увеличивается в среднем на 15%. Это значит, что рефарминг сети на базовых станциях усилит проникновение современных цифровых технологий в повседневную жизнь наших абонентов для решения всех необходимых задач, - отмечает директор МегаФона в Кемеровской области Александр Малов.

Работы проводились в Зеньковском, Рудничном и Центральном районах города, а также в Прокопьевском муниципальном округе - поселках Школьный, Чистугаш и в деревне Малая Талда. В зону улучшений телекоммуникаций попали кварталы вдоль проспекта Шахтеров, Тогульской, Пионерской, Ноградской, Институтской и многих других улиц. Связь стала также стабильнее внутри помещений, в том числе в торговых и промышленных зданиях. Особое внимание было уделено объектам транспортной инфраструктуры города. Мобильный интернет ускорился на главных автодорогах, связывающих городские районы, а также на железнодорожном вокзале и автостанции Прокопьевска.

Согласно обезличенной мобильной статистике МегаФона, в среднем прокопьевские абоненты за месяц прокачивают через сеть оператора 300 тысяч гигабайтов и проговаривают свыше 7 млн минут. Порядка 85% жителей здесь пользуются современными смартфонами. Самые популярные модели у прокопчан - это Huawei Honor 10 Lite, Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A.