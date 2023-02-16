Кузбасс активно готовится к играм «Дети Азии»

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В преддверии игр II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые будут проходить с 23 февраля по 5 марта, в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе активно проводятся различные акции и флешмобы.

Так, междуреченцы вышли на пробежку на расстояние в полтора километра, а хоккеисты сборной Кузбасса забили по 10 шайб в ворота.

- Уверен, что Игры пройдут ярко, захватывающе и волнительно как для их участников, так и для болельщиков! Желаем новых побед и рекордов, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что церемония открытия игр «Дети Азии» состоится в Кемерове 25 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из Белоруссии, 12 стран Азии и восьми регионов России.

В программе: лыжные гонки, шорт-трек, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу, а также впервые в истории Игр состоятся соревнования по компьютерному спорту.