В Кузбассе госпошлина за регистрацию изменений в договоре аренды стала почти в 6 раз меньше

Фото: архив «КП» Фото: ИВАНОВА Диана

В России в январе текущего года в силу вступили поправки в налоговый кодекс, согласно которым размер государственной пошлины за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, зарегистрированного в ЕГРН, стал значительно меньше.

Так, с учетом изменений физлицам теперь нужно будет платить 350 рублей вместо двух тысяч рублей, а юридическим лицам - тысячу рублей вместо 22 тысяч рублей.

Как пояснила замруководителя Росреестра по Кузбассу Юлия Исупова, соглашение заключается, если меняются стоимость аренды, срок договора, состав арендуемого имущества.

- Любые изменения арендодатель и арендатор должны зафиксировать в допсоглашении и зарегистрировать в Росреестре, - отметила Исупова.

Обратиться за регистрацию может любая сторона договора, и ей придется уплатить госпошлину.