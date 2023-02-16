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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:29

В Кузбассе госпошлина за регистрацию изменений в договоре аренды стала почти в 6 раз меньше

Госпошлина для юрлиц уменьшилась в 22 раза
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: ИВАНОВА Диана

В России в январе текущего года в силу вступили поправки в налоговый кодекс, согласно которым размер государственной пошлины за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, зарегистрированного в ЕГРН, стал значительно меньше.

Так, с учетом изменений физлицам теперь нужно будет платить 350 рублей вместо двух тысяч рублей, а юридическим лицам - тысячу рублей вместо 22 тысяч рублей.

Как пояснила замруководителя Росреестра по Кузбассу Юлия Исупова, соглашение заключается, если меняются стоимость аренды, срок договора, состав арендуемого имущества.

- Любые изменения арендодатель и арендатор должны зафиксировать в допсоглашении и зарегистрировать в Росреестре, - отметила Исупова.

Обратиться за регистрацию может любая сторона договора, и ей придется уплатить госпошлину.