Активисты провели встречу в Салаире в рамках проекта «Лидерский экспресс»

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«Лидерский экспресс», участниками которого являются школьники из разных муниципалитетов Кузбасса, в 2023 году проходит по случаю Года детей в Кузбассе и 10-летия со дня образования Общественного совета. Направлен на правовое просвещение учащихся, взаимодействия с представителями детских общественных движений.

- Общественный совет детей является настоящим проводником идей подрастающего поколения в мир взрослых решений, позволяя не только повышать уровень правовой грамотности несовершеннолетних, но и способствовать продвижению их инициатив и проектов, - отметила детский омбудсмен в Кузбассе Валентина Богатенко.

В салаирском Дворце культуры ребята собрались, чтобы познакомиться и обсудить инициативы и разработки совместных проектов. Активисты совета рассказали участникам о его задачах, поделились наработками, получившими признание на федеральном уровне. Например, в 2022 году проект совета «Мое право» получил высокую оценку на профильной смене во Всероссийском детском центре «Океан».

В ходе встречи ребята узнали, зачем в школе нужен свой парламент и каким должен быть лидер, приняли участие в тематическом квизе и мастер-классе по проектному стратегированию и стратегической сессии регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».