В Кемерове 17 февраля ГИБДД устроит массовую проверку водителей

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 17 февраля, в областном центре Кузбасса инспекторы ДПС проведут рейды. Массовые проверки нацелены на поиск водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также тех, кто не соблюдает правила перевозки детей, предупредили в кемеровской Госавтоинспекции.

Напомним, что, согласно ПДД, перевозить в специальном кресле необходимо детей до 12 лет на переднем сиденье, до семи лет - на заднем. В случае нарушения данных требований положен штраф в размере трех тысяч рублей.

За вождение в состоянии опьянения предполагается наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения прав на срок до двух лет. При повторном нарушении автомобилист понесет уже уголовную ответственность.