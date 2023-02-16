Кемеровчанин стал фигурантом дела за поставку кустарного алкоголя

Фото: архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), возбужденного в отношении 52-летнего кемеровчанина.

Выяснилось, что в период с апреля по июль прошлого года мужчина организовал поставку, а впоследствии хранил более 23 тысяч бутылок алкоголя без необходимой на то лицензии. За поставку продукции "бизнесмен" получил свыше 1,2 миллиона рублей, после чего его задержали правоохранители.

Экспертиза показала, что содержимое бутылок не соответствует ГОСТу, изготовлено кустарным способом. Кроме того, отсутствовали также акцизные марки, тогда как на сосудах были этикетки с несуществующими брендами, но созвучными им. Фактическая стоимость изъятого составила более 2,6 миллиона рублей. Всю продукцию передали в Росалкогольрегулирование.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.