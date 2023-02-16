В выходные в Кузбассе ожидаются перепады температуры от -30 до -5 градусов

Фото: архив «КП» Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кемеровский гидрометцентр спрогнозировал погоду на выходные в Кузбассе. Так, в пятницу, 17 февраля, в регионе ожидается температура воздуха -22... -24 градуса ночью, местами до -28... -30 градусов. Ветер будет северо-западным 2-7 м/с в ночное время и 2-9 м/с в дневное. Осадков не предвидится, зато будет дымка. На дорогах гололедица.

В субботу, 18 февраля, ночью столбик термометра опустится до -25... -27 градусов, днем потеплеет до -8... -10 градусов. Направление ветра изменится - он будет юго-западным 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В последний день недели, 19 февраля, ночью ожидается температура -17... -19 градусов, а днем потеплеет до -5... -7 градусов. Ветер останется юго-западным 3-8 м/с, однако местами порывы могут достигать 13 м/с. В ночное время осадков не предвидится, а днем ожидается небольшой снег.