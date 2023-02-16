Кузбассовцы почти месяц будут испытывать дискомфорт при просмотре телевизора

Фото: архив «КП» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе администрации Кемерова, ссылаясь на данные Кемеровского областного радиотелевизионного передающего центра, предупредили кузбассовцев, что с начала следующей недели в работе телевидения могут возникать сбои продолжительностью от нескольких секунд до 26 минут.

- В Кемеровской области – Кузбассе кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 19 февраля по 13 марта с 12:37 до 13:45, - отметили в мэрии.

Причиной возможных помех назвали явление, при котором Солнце окажется позади спутника связи на одной линии с приемной земной станцией, в результате чего сигналы будут глушиться.