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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:10

В Шерегеше глухарь напал еще на одного туриста

На этот раз жертвой воинственной птицы стала девушка
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / ВКонтакте

Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / ВКонтакте

В Шерегеше глухарь напал на туристку. Соответствующее видео появилось в соцсетях сегодня, 16 февраля.

Недавно «Комсомолка» рассказывала, как на горе Зеленой воинственный глухарь напал на сноубордиста. Тогда птице удалось прогнать со своей территории пятерых мужчин. На этот раз жертвой глухаря стала девушка. При этом потасовка получилась более ожесточенной. Птица не только наступала на туристку, щелкая клювом, но и кусала ее за руку. Девушке приходилось отползать от глухаря.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

- Нападение глухаря. Часть вторая. Последняя битва, - подписал кадры автор.