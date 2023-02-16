Прокуратура выявила нарушения в школах кузбасского города

Фото: архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березовском прокуратура устроила проверку организации питания в школах. В результате в четырех учебных заведениях были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: рацион не соответствовал меню, на посуде были повреждения и сколы, а также нарушался температурный режим хранения продуктов.

В результате руководство образовательных организаций получило представление с требованием об устранении нарушений. Пять должностных лиц привлекли к административной ответственности по соответствующей статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и наказали предупреждениями и штрафами на общую сумму 15 тысяч рублей.

Отмечается, что результаты рассмотрения актов по проверке взято на контроль городской прокуратуры.