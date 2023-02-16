17 февраля в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фото: пресс-служба АПК.

В пятницу, 17 февраля, в крупных городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные сразу к трем праздникам: 23 февраля, 8 марта и Масленичной недели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Торговля будет организована в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске и ряде других муниципалитетов. Жители смогут приобрести мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты пчеловодства. Также на ярмарках будут представлены фрукты, овощи, ягоды, орехи, дикоросы местного производства и непродовольственная продукция. Традиционно во время торговли будут работать полевые кухни.

Напомним, что в Кемерове ярмарка пройдет на площади Советов с 9.00 до 17.00. В связи с ее проведением в центре города будет временно ограничена парковка автомобилей.