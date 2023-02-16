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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:03

В Кузбассе установили стоимость одного «квадрата» в сельских домах

Квадратный метр жилья в селе оценили почти в 60 тысяч рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Председатель правительства Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, в котором утверждена стоимость одного квадратного метра от общей площади жилья в селах и деревнях.

Согласно документу, решившему приобрести жилье на сельской территории кузбассовцу придется заплатить в 2023 году 58 890 рублей за один «квадрат».

В постановлении сказано, что это сделано для расчета размера соцвыплат на строительство или приобретение жилья гражданам, постоянно проживающим и работающим на сельских территориях региона.

То есть на покупку или строительства жилья площадью 40 квадратных метров житель Кемеровской области сможет получить субсидию в размере порядка 2,36 миллиона рублей.