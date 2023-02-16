В Кузбассе установили стоимость одного «квадрата» в сельских домах

Фото: архив «КП»
Фото: Николай ВАРСЕГОВ
Председатель правительства Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, в котором утверждена стоимость одного квадратного метра от общей площади жилья в селах и деревнях.
Согласно документу, решившему приобрести жилье на сельской территории кузбассовцу придется заплатить в 2023 году 58 890 рублей за один «квадрат».
В постановлении сказано, что это сделано для расчета размера соцвыплат на строительство или приобретение жилья гражданам, постоянно проживающим и работающим на сельских территориях региона.
То есть на покупку или строительства жилья площадью 40 квадратных метров житель Кемеровской области сможет получить субсидию в размере порядка 2,36 миллиона рублей.