Губернатор Кузбасса посетил новый детский сад в Кемерове

Фото: АПК

Сергей Цивилев побывал в недавно открывшемся в ЖК «Кузнецкий» новом детском саду, рассчитанном на 130 мест. Здание было построено по проекту специалистов из Кузбасса и является первым социальным объектом в новом жилом комплексе.

- В дальнейшем здесь будет обеспечен полный образовательный цикл из детского сада, школы и техникума. Важно, что теперь детские учреждения мы строим с учетом специфики региона. Главное требование ко всем подрядчикам - высокий стандарт оснащения пищеблоков, развивающих игровых комнат, спортивных и актовых залов, кабинетов для работы логопедов и психологов, - отметил глава региона.

В новом дошкольном учреждении использовались в большинстве своем материалы и мебель кузбасских производителей.

Как рассказала заведующая детсадом Татьяна Мягких, детям больше всего нравится бассейн. При этом, согласно проекту, в здании также построены соляная пещера и сенсорная комната.

Сейчас в новом микрорайоне возводятся пять жилых домов, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале текущего года. Еще три дома будут сданы в четвертом квартале 2024 года.

Сергей Цивилев подчеркнул, что при таком масштабе застройки необходимо построить еще один детский сад и школу, и поручил замгубернатора по строительству Глебу Орлову как можно быстрее подготовить обоснование с учетом темпов развития микрорайона и приступить к проектированию нового детсада на 380 мест и школы на 1050 мест.