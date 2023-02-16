В Кузбассе будут проводить геномные исследования для выявления редких заболеваний

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Такая возможность появилась после открытия специализированной лаборатории на базе кафедры молекулярной клеточной биологии Кемеровского государственного медицинского университета. Ожидается, что новое подразделение вуза повысит качество подготовки в регионе медицинских кадров.

- Инвестиции в данное направление - показатель того, насколько развита страна. И нынешний вектор национального здравоохранения в России - на персонализированную медицину - невозможен без развития геномных технологий. Наличие таких возможностей во время учебы в университете необходимо для формирования врача нового поколения, - отметила президент Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, доктор медицинских наук Валентина Ларионова.

- Сейчас в Кузбассе мы делаем ставку на развитие медицины в области генетики. По инициативе нашего Совета на регулярной основе проходит обучение врачей разных специальностей. Важно, чтобы наши студенты не уезжали за пределы региона, а могли получить качественное образование здесь, в родном регионе, - подчеркнула председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

В лаборатории врачи и ученые смогут проводить междисциплинарные исследования, заниматься персонализированной медициной. Для визуализации и обработки результатов работы с образцами ДНК будет применяться суперсовременная гель-документирующая система UVP GelSolo