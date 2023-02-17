Власти Кемерова изымут несколько частных домов для строительства инфраструктуры

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава областного центра Дмитрий Анисимов подписал два постановления, согласно которым несколько земельных участков и объектов недвижимости на них будут изъяты с целью строительства инфраструктуры.

Так, в одном из документов речь идет об участке в 950 «квадратов» с жилым домом, расположенном по адресу улица 2-я Заречная, 198, а также об участке площадью 660 квадратных метров на улице 2-я Заречная, 200. Вместо этих объектов планируется построить инфраструктуру с проектом планировки территории в следующих границах: проезд Центральный – проспект Притомский – улица Терешковой – проспект Октябрьский.

Во втором постановлении говорится об изъятии трех участков 1/1, 2-2 и 5-15 двух зданий в СНТ «Ягодка», чтобы построить на этой территории дорогу по улице Дружбы от улицы Баумана до улицы Юрия Двужильного.