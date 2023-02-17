В Кузбассе прошла кайдзен-сессия для машиностроителей с целью повышения эффективности работы

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На машиностроительном заводе «СИТК» по ремонту и производству узлов для горно-шахтного оборудования в Ленинске-Кузнецком прошла стратегическая кайдзен-сессия, которую проводили специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).

Мероприятие было нацелено на поиск новых путей развития и идей совершенствования процессов, чтобы замотивировать сотрудников предприятия.

- С кузбасскими машиностроителями мы разработали основные шаги по выстраиванию производственной системы. При их реализации предприятие сможет выполнить большее число заказов в срок, - отметил старший руководитель проекта ФЦК Владимир Михайлов.

В 2022 году завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда» и сейчас занимается реализацией пилотного проекта по оптимизации ремонтных работ горно-шахтного оборудования.