Рекордное количество зараженных коронавирусом кузбассовцев выявили за сутки

Фото: архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировали еще 143 человека, заболевших коронавирусом, сообщил оперштаб Минздрава. Отмечается, что на данный момент этот показатель является рекордным в текущем году. За все время пандемии в общем было выявлено 215 217 случаев заражения.

Также за последние сутки один инфицированный не смог справиться с заболеванием, он умер от осложнений. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 893 человека.

В настоящее время лечение проходят 1 257 кузбассовцев, что на 66 больше, чем днем ранее. Тем не менее число выписанных из больниц также больше, чем вчера (62 человека) - 76 человек.