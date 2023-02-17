Кузбасский суд оставил без наказания продавца ядовитой «незамерзайки»

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В Мариинский горсуд из полиции поступил административный протокол в отношении местного бизнесмена, который продавал «незамерзайку» известного бренда стоимостью 140 рублей за четыре литра. Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт, который является ядовитым и запрещен для свободной реализации в России, об этом сообщила пресс-служба суда.

За это предпринимателю грозил штраф в размере трех-четырех тысяч рублей, однако во время заседания мужчина объяснил, что купил стеклоомывающую жидкость, имевшую сертификат соответствия, у официального поставщика и не знал, что в ее составе запрещенное вещество.

В суде установили, что в ноябре 2022 года житель Мариинска закупил 100 четырехлитровых бутылок «незамерзайки» у поставщика, который предоставил ему сертификат соответствия сроком действия до 11 ноября 2023 года. Согласно ему, продукция соответствовала всем требованиям.

С учетом данных фактов бизнесмена нельзя было обвинить в совершении административного правонарушения, поэтому суд прекратил производство производство по данному делу.