В Новокузнецке двое неизвестных подожгли автомобиль

Фото: Инцидент Кузбасс

В социальных сетях распространился пост с видео, на котором запечатлено, как двое неустановленных мужчин в одинаковых робах облили бензином внедорожник, стоявший во дворе дома № 4 на улице Франкфурта, и подожгли.

Как рассказали в МЧС по Кузбассу редакции «КП»-Кемерово», к моменту прибытия первого пожарного подразделения Toyota Land Cruiser была полностью объята огнем, существовала угроза для соседнего автомобиля.

- В результате у Toyota выгорели моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие и колесные шины. У стоявшей рядом Suzuki Escudo оплавились покрытие и пластиковые детали, - сказали в ведомстве.

Там добавили, что причины произошедшего устанавливаются.