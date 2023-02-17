В кузбасской филармонии пройдет концерт «Тайны пятых симфоний»

Фото: Филармония Кузбасса

В кузбасской филармонии 25 марта, в субботу, в 18.00 пройдет концерт «Тайны пятых симфоний»

В новом сезоне цикл концертов посвящены симфонии. Вы узнаете о рождении и жизни великого музыкального жанра, который в течение нескольких веков остается для многих композиторов главным. А также о том, как понять содержание симфонии, что такое программная симфония, по каким нормам и правилам она строится и многое другое. Однако в концертах прозвучат не только симфонии, мы познакомимся, но и другие жанры симфонической музыки - сюиты, симфонические поэмы, увертюры великих композиторов.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

В программе:

А. Дворжак Симфония № 5 (9) «Из Нового Света»

Б. Сметана Симфоническая поэма «Моя Родина».

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