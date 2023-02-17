Руководитель Сибирского Сбера и губернатор Кузбасса обсудили будущее региона

Фото: пресс-служба Сбера
В Кемерове прошла рабочая встреча председателя Сибирского Сбербанка Дмитрия Солнцева и губернатора региона Сергея Цивилева.
На встрече подвели итоги сотрудничества, определили дальнейшие этапы совместной работы. Отдельно остановились на реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, транспорта, развития спорта и туризма.
Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса:
«Сбербанк – партнер администрации региона, участник реализации многих региональных проектов. Мы и дальше будем развивать наши партнерские отношения и не только в финансовой сфере».
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Кузбасс – один из самых динамично развивающихся регионов Сибири. Здесь активно строят объекты инфраструктуры, развивают промышленность, туризм и сельское хозяйство. Сбер благодарен администрации региона за многолетнее сотрудничество. В Кемеровской области реализовано уже более 25 наших совместных инфраструктурных проектов. В перспективе мы также готовы принимать самое активное участие в реализации инициатив Кузбасса»
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