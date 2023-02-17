Кузбасские правоохранители изъяли из оборота около 150 тысяч пачек немаркированных сигарет

Фото: МВД по Кузбассу

Пресс-служба МВД по Кузбассу сообщила, что в Прокопьевске стражи порядка пресекли реализацию немаркированных сигарет. Сотрудники полиции установили склад, где хранились около 150 тысяч пачек 80 различных марок нелегальной продукции, и торговые точки, в которых она сбывалась. Из оборота был изъят товар на сумму порядка 17 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Максимальное наказание по ней - шесть лет лишения свободы.

В настоящее время следователи ищут подозреваемых, свидетелей и очевидцев. Назначена комплексная экспертиза изъятых сигарет.