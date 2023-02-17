Банкинг в 2035: каким будет клиентский путь в будущем

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Цифровая идентификация, расчет цифровой валютой и принятие решений с помощью искусственного интеллекта – все это станет типичными чертами банкинга будущего. Об этом рассказал управляющий директор Офиса цифровой трансформации Россельхозбанка Сергей Степанов.

Онлайн-банкинг постоянно претерпевает изменения и сейчас является не столько способом передать в банк заявку на проведение транзакции, сколько мобильным пультом управления ресурсами, финансовыми отношениями с госорганами, поставщиками услуг. По прогнозам экспертов Департамента корпоративной архитектуры Россельхозбанка, через десять лет банки серьезно трансформируются.

- 2035 год – это далекий горизонт, на котором виднеется интересная картина. Скорее всего, мы получим ограниченное количество финансовых групп, которые будут заниматься классическим банкингом: кредитованием, оказанием финансовых услуг и созданием платформ для развития бизнеса. Мы прогнозируем встраивание банков в системы крупных холдингов, - прокомментировал Сергей Степанов.

Уже сегодня крупнейшие банки оказывают услуги страхования, телемедицины, предлагают сервисы доставки товаров. Тенденция на взаимное проникновение банков в экосистемы, несомненно, продолжится.

Банки становится все более персонализированным, выдавая каждому клиенту индивидуальные предложения по кредитованию и другим услугам. Наличие цифрового профиля (созданием которого займется государство) у каждого гражданина будет упрощать работу по принятию решений об оказании услуг потребителям.

Через десять лет, по прогнозам экспертов РСХБ, отделения банков станут многофункциональными рабочими пространствами с окнами МФЦ, зонами для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, «уголками здоровья» и даже переговорными для деловых встреч.

Внедрение цифровой валюты станет новым этапом развития денежного обращения. В будущем клиенты перестанут использовать бумажные деньги, но будут постоянно иметь при себе идентификатор электронного кошелька.

Партнерский материал.

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