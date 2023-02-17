В заискитимской части Кемерова забили первые сваи

фото: администрация Кемерова

На пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Искитимской набережной строители начали возводить повысительную насосную станцию (ПНС) и уже забили первые сваи.

Отмечается, что в текущем году вдоль Искитимской набережной до улицы Гагарина и далее до границ перспективной застройки построят подводящие тепловые сети общей протяженностью 4,5 километра. Кроме того, строители также проложат еще один участок теплосетей в районе улиц Тухачевского и Каменской до границ перспективной застройки

Новые тепломагистрали буду обеспечивать 1 800 000 квадратных метров жилья.