«Черное небо» задержится в трех кузбасских городах еще на сутки

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщили, что действие режима неблагоприятных метеоусловий продлится в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Так, в областном центре режим «черного неба» будет действовать до 23.00 18 февраля, в южной столице и Прокопьевске - до 18.00 18 февраля.

На это время предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, а горожанам не проветривать помещения и проводить меньше времени на улице.

Напомним, что режим НМУ действует в Кемерове с 10 февраля, а в Новокузнецке и Прокопьевске - с 15 февраля.