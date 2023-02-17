«Черное небо» задержится в трех кузбасских городах еще на сутки

Фото: архив «КП»
Фото: Иван МАКЕЕВ
На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщили, что действие режима неблагоприятных метеоусловий продлится в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.
Так, в областном центре режим «черного неба» будет действовать до 23.00 18 февраля, в южной столице и Прокопьевске - до 18.00 18 февраля.
На это время предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, а горожанам не проветривать помещения и проводить меньше времени на улице.
Напомним, что режим НМУ действует в Кемерове с 10 февраля, а в Новокузнецке и Прокопьевске - с 15 февраля.