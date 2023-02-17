В Кузбассе 50 семей получили новые квартиры

Фото: АПК

В пятницу, 17 февраля, в Осинниках сдали в эксплуатацию первую блок-секцию девятиэтажного дома на улице Ефимова. Первые 50 семей уже получили ключи от нового жилья: 24 семьи - в рамках переселения из аварийных домов, 23 - дети-сироты. Остальные квартиры предназначены для граждан соцкатегорий.

Отмечается, что дом построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Заселившимся горожанам не придется дополнительно тратиться на ремонт, поскольку в квартирах уже выполнена отделка «под ключ».

- Новоселье всегда дает стимул к развитию, это повод оставаться жить и работать здесь, в Кузбассе. Поздравляю новоселов в Осинниках с этим важным событием, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

В районе, где построен дом, развита инфраструктура: вблизи расположены трамвайная и автобусная остановки, школа, детский сад, учреждения здравоохранения, детская школа искусств и различные магазины.

На второй квартал текущего года запланирована сдача в эксплуатацию второй блок-секции.