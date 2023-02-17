Заводы Новокузнецка продолжают экологическое усовершенствование производства

Фото: пресс-служба РУСАЛ

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ в четверг, 16 февраля, прошел экологический пресс-тур.

Такие мероприятия в регионе проводятся по поручению губернатора Сергея Цивилева. Их цель - посмотреть, как промышленные предприятия реализуют свои природоохранные программы.

Первенец цветной металлургии Сибири в нынешнем январе отметил 80-летний юбилей, но выглядит довольно бодро, активно модернизируя и развивая производство, и при этом не забывая об охране окружающей среды. В чем лично убедились участники пресс-тура, в число которых вошли экологи, члены Общественного экологического совета при администрации Новокузнецка, депутаты городского Совета, журналисты и блогеры.

В природоохранную программу завода за последние годы вложено свыше трех миллиардов рублей, в том числе в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Идет глобальная перестройка электролизного производства. Так, в 2022 году завершено строительство новейшей газоочистной установки СГОУ 61 - в результате выбросы вредных веществ снизились на 322 тонны в год. Причем внедренная там технология - собственная разработка инженеров компании. А в ближайшей перспективе - строительство ещё трех газоочисток, об этом сообщил директор по экологии предприятия Олег Яковлев. В них будет инвестировано ещё около двух миллиардов рублей.