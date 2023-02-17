Спортсмены Кузбасса - участники Международных игр «Дети Азии» получили фирменную экипировку

В комплект вошли утепленные куртка и брюки, головной убор, шарф, перчатки, а также спортивный парадный костюм. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 17 февраля, членам сборной региона вручили экипировку. В комплект вошли утепленные куртка и брюки, головной убор, шарф, перчатки, а также спортивный парадный костюм.

Напомним, что ранее было принято решение, что кузбассовцы на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» будут выступать отдельной командой, а не в составе сборной Сибирского федерального округа. Это даст возможность проверить на престижных стартах больше наших молодых земляков. Кузбасс таким образом будет представлен во всех видах спорта, включенных в программу игр. Всего в состав сборной региона включено 149 человек, из них 94 - спортсмены, остальные - представители команд и тренеры.

- Уверен, что для наших ребят это будет отличная школа, и они выступят достойно, потому что все условия для подготовки созданы, тренировки проходят на площадках мирового уровня. Тем более - дома и стены помогают, и поддержка болельщиков, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что вход на все соревнования игр будет бесплатным. «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе.

В программу включены лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг, фигурное катание на коньках, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт.

Также впервые в истории игр пройдут демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.