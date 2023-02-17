В Кузбассе незаконно продавали обувь, носки и конфеты

Фото: Сибирское таможенное управление.

На внутреннем рынке региона и Томской области специалистами Сибирского таможенного управления за последний год было выявлено и изъято из оборота 4,5 тысячи единиц контрафактной продукции. По данным отдела по связям с общественностью СТУ, самыми популярными группами контрафакта являлись товары легкой промышленности от торговых марок «Adidas», «Nike» «Reebok», «Puma» (одежда, обувь, носки). Напомним, что после начала Специальной военной операции эти бренды объявили об уходе из России и закрытии своих магазинов.

Впрочем, популярностью у контрафакщиков пользовались и отечественные кондитерские изделия ещё советских торговых марок. Среди них, в частности, были конфеты с товарными знаками «Красная шапочка», «Маска», «Маки», «Мишка косолапый».

По-прежнему нарушениями продолжают отличаться поставщики спиртного. Так, в конце прошлого года сотрудники Кемеровской таможни во взаимодействии с Томским линейным отделом МВД России на транспорте выявили крупную партию немаркированной алкогольной продукции - из грузового отсека речного теплохода полицейские и таможенники изъяли более 1800 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Согласно заключению экспертизы, она являлась нелегальной алкогольной продукцией, не имеющей обязательной маркировки.