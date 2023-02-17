В Кузбассе начались зимние сельские спортивные игры

Вв сельских играх участвуют спортсмены-любители из 14 муниципальных образований Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сегодня, 17 февраля, в поселке Трудармейский Прокопьевского округа был дан старт соревнованиям среди спортсменов-любителей из 14 муниципальных образований региона. В программу сельских зимних игр включены не только лыжные гонки и полиатлон, но и шахматы, шашки, соревнования спортивных семей. Также пройдут конкурсы профмастерства.

- Активный образ жизни сейчас максимально доступен для кузбассовцев независимо от того, где они живут, и сельские спортивные игры тому хороший пример. В этом году свои рекорды в состязаниях участники игр посвящают 80-летию победы в Сталинградской битве как дань уважения несгибаемому характеру и силе воли советских воинов, разгромивших фашизм, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

У соревнующихся будет дополнительный стимул пробиваться на пьедестал. Как сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, командам, занявшим призовые места в общекомандном зачете, будут выделены средства на укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта.