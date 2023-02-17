В Кузбассе пройдут соревнования по мотоциклетному спорту

В Кузбассе разыграют «Кубок стран содружества» по зимним дисциплинам мотоциклетного спорта Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе разыграют «Кубок стран содружества» по зимним дисциплинам мотоциклетного спорта.

Также пройдут этапы чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах, этап чемпионата России по кросс-сноубайку и Кубок Кузбасса по мотокроссу.

За всеми этими зрелищными соревнования все желающие смогут наблюдать в нынешние выходные, 18-19 февраля, в Кемерове на базе «Центра технических видов спорта им. А.А. Леонова» в районе горнолыжного комплекса «Люскус».

По предварительным заявкам, в гонках примут участие более 200 спортсменов из 15 регионов России, а также Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизии, Монголии и Китайской Народной Республики. Это будут не только профессионалы, но и любители.

Наша справка: на сегодняшний день в Кузбассе мотоциклетным спортом официально занимается 967 человек. В регионе функционируют мотоциклетные трассы в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Мысках, Гурьевске, Промышленной, Топках, Новокузнецке, Анжеро-Судженске.