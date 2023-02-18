Кузбасский туркомплекс «Шерегеш» получит почти миллиард рублей на развитие

Фото: АПК.

Согласно этому документу, федеральные средства в Кузбасс поступят в два этапа: в 2023 году - 711,3 миллиона рублей, в 2024 году - 237 миллиона рублей.

В результате на популярном горнолыжном курорте должна улучшиться экологическая ситуация. В частности, будет реконструирована система водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения, а также система водоотведения сектора «Б». Запланировано строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт Шерегеш. А в секторе «Е» смонтируют канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод.

Напомним, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в прошлом году поставил задачу, чтобы Шерегеш вошел в пятерку лучших курортов мира.

- Объем планируемых инвестиций уже превышает более 150 миллиардов рублей. Проектируются и строятся новые гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы и другие туристические объекты. Коммунальные сети и дороги в Шерегеше создавали в советские годы под нужды небольшого поселка, сегодня турпоток уже исчисляется миллионами человек. Мы получили поддержку правительства РФ и обеспечим курорт необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, что повысит его инвестиционную привлекательность и сделает более комфортным для туристов, - уверен глава региона.