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НовостиОбщество18 февраля 2023 4:12

Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных станет главным судьей «Детей Азии» в Кузбассе

Соревнования начнутся с 23 февраля
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: телеграм-канал Александра Бессмертных.

Фото: телеграм-канал Александра Бессмертных.

Главным судьей Международных зимних игр «Дети Азии» станет Александр Бессмертных. Об этом сообщил один из сотрудников Центра управления регионом.

Александр Бессмертных - заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014-го, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, призер этапов Кубка мира и чемпионата мира среди молодежи.

Напомним, что «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Вход на все соревнования игр будет бесплатным. Также вчера, 17 февраля, спортсменам вручили экипировку.