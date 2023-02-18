Кемеровскому автобусу №10 добавят рейсов

Фото: архив "КП". Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Администрация Кемерова сообщает об увеличении рейсов одного из автобусных маршрутов города.

Речь идет об автобусе № 10, следующий от остановки Геологоразведка до остановки «Химпром». С понедельника, 20 февраля, рейсов станет больше, а именно на 16. Причем это касается автобусов, курсирующих по будням - с понедельника по пятницу.

Расписание на остановках и электронных носителях скоро обновится, а в случае вопросов по следованию городского транспорта можно обращаться в УЕЗТУ по телефону 57-46-57.