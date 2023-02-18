Кузбассовцам показали подготовку спортсменов по конькобежному спорту к Играм «Дети Азии»

Фото: администрация г. Кемерово.

Совсем скоро начнутся Международные зимние игры «Дети Азии». Спортсмены вовсю тренируются к соревнованиям.

Тренер команды Кузбасса по конькобежному спорту МАФСУ «СШОР» № 2 Виталий Леффлер показал, как юные спортсмены проходят подготовку. Так, чтобы мышцы были готовы к бегу на коньках, ребята выполняют упражнения с отведением ноги назад, без отведения ноги назад, через выпрыгивание из посадки, с приседанием в посадке на одной ноге - все это через прыжковую имитацию.

Также тренер и участники соревнования пожелали всем спортсменам получить удовольствие от Игр и сильнейшим - побед.

Напомним, что главным судьей «Детей Азии» станет заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных.