Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 февраля 2023 7:03

Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе продолжает расти

За сутки обнаружено 165 случаев
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировали еще 165 человек, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19. За все время пандемии в общем было выявлено 215 382 случая заражения.

За сегодня не зафиксировано ни одного летального случая. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 893 человека.

В настоящее время лечение проходят 1 347 кузбассовцев, что на 90 больше, чем днем ранее. Выписано из больниц 75 человек.