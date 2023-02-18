Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе продолжает расти

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировали еще 165 человек, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19. За все время пандемии в общем было выявлено 215 382 случая заражения.

За сегодня не зафиксировано ни одного летального случая. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 893 человека.

В настоящее время лечение проходят 1 347 кузбассовцев, что на 90 больше, чем днем ранее. Выписано из больниц 75 человек.