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НовостиОбщество19 февраля 2023 4:47

В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели более 170 человек

Также несколько жителей региона скончались
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Кемеровской области, согласно данным оперштаба, было зарегистрировано 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что указывает на увеличение темпов распространения вируса. За последнее время этот показатель является рекордным.

За все время пандемии COVID-19 число выявленных случаев заболевания составило 215 556 человек.

Кроме того, за минувшие сутки два зараженных кузбассовца не смогли побороть вирус и скончались. Всего же с начала распространения коронавируса в регионе умерли 2 895 человек. Отметим, что днем ранее летальных исходов зафиксировано не было.