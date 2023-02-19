Спасли 8 человек: пожар произошел в кузбасском городе

Фото: архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В многоквартирном жилом доме на улице Попова в Анжеро-Судженске вспыхнул пожар, о чем сообщили в МЧС по Кузбассу. Спасателям позвонили жильцы. По прибытии на место огнеборцы обнаружили, что крыша здания горела по всей площади.

До приезда спасателей из дома эвакуировались восемь человек, еще восьмерых вывели специалисты. Отмечается, что помощь медиков никому из них не понадобилась.

Источник воспламенения находился на втором этаже. В результате пожара обгорели стены в двух квартирах, а также полностью сгорела крыша.

Всего к тушению огня от МЧС привлекались 16 человек на шести единицах спецтехники.