В Кузбассе 20 февраля потеплеет до +3 градусов

Фото: архив «КП» Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В понедельник, 20 февраля, согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в Кемеровской области ожидается температура воздуха -10...-15 градусов ночью, при этом в некоторых местах столбик термометра может опуститься до -20 градусов. Также в ночное время суток где-то ожидается небольшой снег, ветер 2-7 м/с, местами до 12 м/с.

Днем же температура воздуха поднимется до -3...-8 градусов, а местами даже до -2...+3 градусов. Ветер будет юго-западным 5-10 м/с, в некоторых местах - до 15 м/с. По всей области будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Местами также ожидаются метель, дым и дымка.

В Кемерове ночью столбик термометра опустится до -13...-15 градусов, днем поднимется до -5...-7 градусов. Ветер будет также юго-западный 2-7 м/с в ночное время, 5-10 м/с - в дневное. На дорогах гололедица. Ночью осадков не предвидится, а вот днем ожидается небольшой снег.