Более шести тысяч человек подписали петицию за чистый воздух в Кемерове

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте change.org появилась петиция с целью обратить внимание на состояние воздуха в Кемерове. Адресована она главе региона Сергею Цивилеву и на 15:00 19 февраля собрала уже 6 196 подписей.

Автор петиции от лица жителей города и активистов общественных экологических организаций призвал губернатора "потребовать от химических и энергетических предприятий города прекратить травить кемеровчан". Он отметил, что экология - одна из основных причин, по которым люди уезжают из региона в целом и в частности из областного центра.

Кроме того, автор также предложил варианты взаимодействия с властями для улучшения ситуации: создать систему общественного мониторинга атмосферного воздуха, подготовить программу озеленения Кемерова (причем, по словам мужчины, предложения по этой программе постоянно поступают в горадминистрацию), прекратить зонирование ООПТ "Рудничный Бор", а также включить в структуру штатного расписания аппарата Администрации Кемеровской области должность замгубернатора по экологии. При этом финансировать установку газоанализаторов и разработку предложения предлагается за счет химических и энергетических предприятий города.

В свою очередь активист подчеркнул, что неравнодушные жители готовы оказывать содействие для улучшения экологической ситуации в Кузбассе и Кемерове.