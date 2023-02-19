В Кузбассе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей в попытке дополнительно заработать

Фото: архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прокопьевске к правоохранителям обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что злоумышленники украли у нее около 600 тысяч рублей - все ее сбережения. Об этом сообщили в региональном МВД.

Стражи порядка установили, что пенсионерка наткнулась в интернете на рекламу инвестпроекта, перешла по ссылке и ввела свои персональные данные, а спустя несколько дней ей позвонил якобы сотрудник компании и рассказал, как получать деньги с помощью инвестиций.

Горожанка под руководством звонившего установила приложение, через которое должна была вносить деньги и отслеживать прибыль. Женщина пополнила свой баланс, убедилась, что деньги поступили на счет и что взносы приносят доход, после чего перевела 600 тысяч рублей. Однако при попытке вывести заработанные средств столкнулась с неудачей, а «индивидуальный консультант» перестал выходить на связь.

Поняв, что столкнулась с мошенниками, пожилая прокопчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье - ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.