Кузбассовец украл у друга банковскую карту, чтобы выкупить телефон из ломбарда

Фото: архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К стражам порядка обратился междуреченец, который рассказал, что его банковская карта куда-то пропала, как и деньги на ней. Об этом сообщили в областном МВД.

Правоохранители установили, что платежное средство было украдено 47-летним приятелем обратившегося, с которым в день исчезновения карты он распивал алкоголь.

Как удалось выяснить, когда потерпевший уснул после застолья, его знакомый взял со стола карточку и ушел. С помощью украденного мужчина выкупил из ломбарда телефон и шуроповерт, которые ранее туда сам заложил, а также оплачивал такси и спиртное. Общая сумма потраченного - девять тысяч рублей.

В результате по данному факту возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Теперь вору грозит до шести лет заключения.