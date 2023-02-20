В Кузбассе мужчина жестоко убил знакомого и сжег его автомобиль

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе мужчина убил знакомого и поджег его автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

16 февраля в сгоревшем автомобиле в Ленинске-Кузнецком был обнаружен труп 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили, что к происшествию причастен 28-летний знакомый погибшего. Как удалось выяснить, мужчина, находясь в машине приятеля, попросил того дать ему в долг 150 тысяч рублей, но получил отказ. Разозлившись, житель Ленинска-Кузнецкого ударил знакомого несколько раз ножом, от чего тот умер. Тогда злоумышленник решил скрыть следы преступления: он загнал автомобиль с телом в гараж приятеля и поджег.

В отношении жителя Ленинска-Кузнецкого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.