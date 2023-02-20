В Шерегеше лиса вышла на трассу к лыжникам

Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / ВКонтакте.

На горнолыжном курорте Шерегеш дикая лиса вышла на трассу к лыжникам. Туристы запечатлели на фото рыжую красавицу.

Животное появилось в оживленном месте. На кадрах видно, что лиса не боится людей и подходит прямо к ним.

- Лиса, спасаясь бегством от глухаря, вышла к людям на трассу, - написал автор фото, вспоминая несколько недавних случаев, когда на горе Зеленой в Шерегеше глухарь напал на туристов.

На самом деле лиса не спасается бегством от дикой птицы, а приходит к людям целенаправленно, чтобы найти еды. По словам туристов, зверь часто появляется в этих местах.