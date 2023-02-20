В Кемерове на целый день отключат холодную воду у части потребителей

Фото: архив "КП"

21 февраля жители нескольких домов в Кемерове временно останутся без холодной воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в Северо-Кузбасской энергетической компании.

Воду отключат с 9.00 до 19.00. В это время специалисты АО «КемВод» будут проводить работы по замене запорной арматуры на водопроводных сетях по улице Стройгородок, дома №№ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14.

Жителей попросили заранее сделать необходимый запас воды. Также можно сделать заявку на подвоз воды по телефонам 36-32-12 или 65-70-57.