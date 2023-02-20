В Кузбассе за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания COVID-19 - на 11 больше, чем днем ранее. При этом летальных исходов зафиксировано не было.

За весь период пандемии в регионе было выявлено 215 741 человек с COVID-19: из них 211 309 выздоровели (68 - только за последние сутки), 2 895 скончались, 1537 находятся на лечении.