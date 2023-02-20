Кемеровчане и березовчане временно лишатся электричества 21 февраля

Фото: архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 февраля, в двух городах Кузбасса часть потребителей останется без электроэнергии на некоторое время из-за ремонта оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили в СКЭК.

Так, в Кемерове электричества не будет в следующих домах: с 9.00 до 16.00 - ул. Гончарова, 94 - 98, 61 - 105; ул. Григорьева, 43 - 51; ул. Прибрежная, 1 - 25 «а», 4 - 6 «а»; ул. Циолковского, 1 - 7, 6 - 8 «а»; ул. Базовая, 4, 4 «б», 4 «в», 6, 6 «б», 8, 10; ул. В. Волошиной, 3, 5, 7; ул. У. Громовой, 1, 7 «а». С 9.00 до 12.00: ул. 40 лет Октября, 19, 19 «а», 21; пр. Ленинградский, 23.

С 13.00 до 16.00: ул. Терешковой, 42; пр. Молодежный, 29, 29 «а», 31, 33 к 1; ул. Авиационная, 55 - 83, 87 - 135, 90 - 134; ул. Индустриальная, 247 - 255, 261 - 267, 266 - 280, 290 - 302; ул. Короткая, 50 - 86; ул. Рабочая, 220 - 228; ул. Сакко, 49 - 89; ул. Семашко, 48 - 142, 55 - 83; ул. Угловая, 181 - 207; ул. Леонова, 4, 8, 6; пер. Леонова, 5; ул. Центральная, 129 «а»; пер. Центральный, 1 - 9, 2, 2 «а-г», 7, 9, 11, 8 - 12 «а».

В Березовском электроэнергия не будет подаваться по следующим адресам: с 9.00 до 17.00 - ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 - 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 - 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а»; ул. Артиллерийская, 13 - 59, 6 - 24; ул. Красная горка, 8 - 34, 3 - 15. С 13.00 до 16.00 на б-р. Комсомольский, 4, 8 и с 10.00 до 12.00 по ул. Кирова, 1, 3, 5.