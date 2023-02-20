В Кузбассе полицейские задержали хулигана, повесившего куклу на подъемник

Фото: Инцидент Кузбасс

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, что на горе в Междуреченске неизвестный закрепил на столбе горнолыжного подъемника куклу, похожую на человека.

Очевидцы рассказали, что некий мужчина залез на опору и подвесил ее там, после чего спешно съехал с горы. Работники горнолыжного комплекса обратились к правоохранителям.

Стражи порядка вычислили хулигана, которым оказался 22-летний междуреченец. Как рассказал молодой человек, он заказал куклу в интернете, одел ее и повесил на столб канатной дороги на горе Югус.

На шутника составили протокол, и теперь он может получить штраф либо 15 суток ареста. Материалы передали в суд.